民進黨籍桃園市長鄭文燦台大國發所碩士論文，遭審定會認定抄襲情節重大，因而撤銷學位。媒體人吳子嘉認為，鄭文燦指導教授、國安局長陳明通就像是一個魔戒，百餘個民進黨政治菁英卻接受誘惑，這才可怕。

針對鄭文燦被爆論文抄襲，吳子嘉2日在《關鍵時刻》節目中認為，陳明通就如同一個魔戒，100多個民進黨的優秀政治菁英會接受魔戒的誘惑，這才是可怕的，這也是整個政治領袖人格教育的全面失敗。

吳子嘉舉例表示，民進黨前立委林豐喜，是勞運出身、國小畢業；黃信介則是美麗島世代，哪裡有學歷；台灣曼德拉英雄級人物施明德，是陸軍官校專修班畢業，有學歷嗎？也沒有。他們這些人都活得非常有尊嚴，現在綠營政治人物為什麼沒有人去學民進黨的先賢先烈？

吳子嘉覺得，如今鄭文燦成了民進黨最大的諷刺，他原本可能是要負責民進黨改革的人、檢討委員會的主任委員，要把民進黨的黑金、抄襲、失敗原因，做徹底的一個解剖，今天卻涉抄襲，那是很大的笑話。他甚至認為，民進黨道德沉淪的嚴重程度，匪夷所思。