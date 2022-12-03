儘管拿下晉級賽門票的過程中有些驚險，阿根廷還是完成連續5屆闖進16強的成就，首戰對手將會是本屆大黑馬澳洲，2隊實力相互比較，阿根廷絕對是佔上風的一方，這讓澳洲媒體《西澳洲報（The West Australian）》動起歪腦筋，將梅西（Lionel Messi）做成巫毒娃娃，號洲澳洲球迷將針刺在這位阿根廷球星身上。
對陣澳洲的16強賽，將會是梅西職業生涯的第1000場出賽，阿根廷必將卯足全力，以勝利來慶祝梅西的紀錄夜。雖然在2014年世界盃，梅西曾經帶領阿根廷闖進決賽，不過在淘汰賽當中，梅西還沒能收獲任何1顆進球，生涯8度破門都是在小組賽階段得手，梅西得打破淘汰賽的進球荒。
澳洲連續擊敗丹麥、突尼西亞，緊跟法國之後拿下B組另一張晉級門票，「袋鼠軍團」的防守相當頑強，在小組賽中有2場沒讓對手攻破大門，只是陣中沒有球星坐鎮，如何擋下世界排名第3、擁有梅西坐鎮的阿根廷，成為澳洲最頭痛的問題。
既然實力比不過對方，澳洲只好出險招，《西澳洲報》就呼籲球迷在報紙頭版的梅西巫毒娃娃上頭插針，幫助「袋鼠軍團」出一份心力，試圖讓梅西失去場上的魔力。
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