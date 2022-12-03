蔡淑臻也出席典禮，為新生代影人加油打氣。（羅永銘攝）

風度影業董事長鄭人豪（右四起）、衛山資本總裁林伯駿、世新大學校長陳清河跟眾影人一同出席頒獎典禮。（風度影業提供）

頒獎典禮現場廳內大合照。（風度影業提供）

由風度影業主辦的「新風獎」（RISING AWARDS）影片創作大賽今年首度開跑，從104部報名作品遴選15件入圍，角逐高達310萬元總獎金。頒獎典禮於3日在松仁威秀泰坦廳舉行，由黃子佼擔任主持人，朱延平導演、炎亞綸、蔡淑臻、曹佑寧、小薰等擔任頒獎人，台前幕後星級影人出席。

「新風獎」為鼓勵電影新血以及虛擬製作，特別設立虛擬影片創作大獎，擔任頒獎嘉賓的炎亞綸表示，自己對於虛擬製作並不陌生，今年已進過虛擬棚拍攝，更以親身經歷的「神仙谷事件」為例，認為虛擬製作是未來必須專注的領域。

今年3月，炎亞綸拍攝戲劇《初擁》，大隊劇組到苗栗神仙谷取景，發生兩位劇組人員不慎墜谷的工作意外，他相信神仙谷的景，虛擬製作是完全可以取代的，會比較安全，「其實虛擬製作台灣已經有人各自在做了，不擔心技術問題，比較擔心心態問題，大家能不能合作共享。」也認證虛擬製作未來發展的重要性。

獨家贊助商衛山資本總裁林伯駿表示：「衛山資本去年成為全美最大連鎖戲院AMC集團股東後，非常關注影視產業，尤其是台灣在地影視文化人才，這次會贊助新風獎，就是看好台灣未來的潛力，投入實際的力量來幫助新風獎計劃向下扎根。

主辦單位風度影業董事長鄭人豪表示：「風度影業積極整合產業內容人才與技術資源，朝向國際合製與原創內容發展。這次舉辦總獎金高達310萬的『新風獎』，加上持續進行的『風度之夜』品牌電影包場活動，都是投入產業最實際的行動。」風度影業總經理鄭博元期許透過新風獎的舉辦，表彰創新與創意，期開創台灣影視新風潮。

另頒獎嘉賓曹佑寧日前甫獲頒第四季《全明星運動會》MVP獎座，老將回歸的他表示，這次入圍心情比較平靜，畢竟是第二次加入，至於他的體力還再努力加強中，希望回到最佳狀態，也透露大腿內側有拉傷；風度影業CEO彭小刀也曾是《全明星》1員，他說加入這個節目，其實很像拍電影，大家的強項能夠發揮出來，才有機會奪冠。

頒獎典禮現場，主持人黃子佼開場也帶了電風扇上台，隱喻「自帶風」，呼應獎項名稱新風獎。同時他首度公開自己的學生製作，還是VHS（家用錄影帶）的時期，雖然是不成熟的作品，但他仍保留下來，當成美好回憶。