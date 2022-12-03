板橋區公所今（3日）於板橋花市舉辦「2022板橋花市耶誕童樂會暨愛心公益活動」。（板橋區公所提供）

迎接歡樂耶誕節，配合2022新北歡樂耶誕城活動，板橋區公所今（3日）於板橋花市舉辦「2022板橋花市耶誕童樂會暨愛心公益活動」，現場有擴香石芳香擺飾DIY教學、捐發票愛心做公益、逛花市集章拿好禮等各項精彩活動，並結合多項街頭藝人表演秀，參與的民眾除與藝人開心互動外，手上好禮也是滿載而歸。

板橋區長范姜坤火表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，透過活動讓更多人認識板橋花市，為愛花、賞花民眾提供了一個休閒好去處。眼尖的民眾發現今年花市入口處設置彩繪四季花牆吸睛讓花市增添了的藝文氣息，不只拍照留念也令人想進入花市消費。本活動特別邀請文創市集–海遇老師教學擴香石芳香擺飾手作DIY，並結合耶誕氣氛造景，讓民眾可以提前感受耶誕氛圍，並將滿滿的喜悅帶回家。

板橋區公所表示，活動當天邀請多位議員、里長共同參與活動，這次擴香石芳香DIY活動獲得無比迴響，參加的民眾表示在板橋花市臉書看到擴香石DIY覺得很新奇美麗，有機會可以學習到關於擴香石芳香的知識，對簡單就能做出獨一無二且實用的作品感覺很有成就感。

另外現場「新北市板橋花市」及「板橋區公所」粉絲團按讚打卡集章闖關活動，完成可兌換多肉植物盆栽一盆、參與者免費獲得防疫小物以及捐發票做愛心並換達人禮等好禮大放送，呼朋引伴加入粉絲團更有神秘好禮；不僅如此，活動現場安排一連串樂器、魔術等表演，民眾反映非常熱烈，更是捐出了近千張發票做公益，為弱勢族群提供一份心力。

112年農曆年節即將到來，板橋花市過年前加碼延長營業時間讓大台北地區的消費者選購花卉，1月14日至1月19日營業時間從上午9時至晚間8時，1月20日營業時間從上午9時起至晚間10時，除夕1月21日當日上午9時起至晚間8時，1月29日恢復正常營業時間，詳情請上板橋花市官網查詢，花市販賣多種應景花卉，如蘭花、百合、銀柳、金錢樹、開運竹等過年應景的花卉盆栽，更有各式各樣的居家佈置素材，建議民眾可趁早來花市尋寶選購。