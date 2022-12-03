「棒球教室」是徐生明國際少棒錦標賽的傳統重頭戲，每年都請來國內外職棒球星擔任教練，指導小朋友球技，今年還加入運科小學堂的項目。教練們面對小選手「怎麼樣才能把球投好」、「怎麼樣才能去美國打球」等五花八面的詢問，富邦悍將捕手林琨笙一語道破的說：「棒球就最從最基本的開始。」

第10屆徐生明盃邀請到味全龍打擊教練張泰山、球星林智勝、統一獅投手胡智為、富邦悍將林琨珄、劉俊豪、蔣智賢、曾俊岳、Ｕ23世界盃國手陳聖平、王彥程等擔任棒球教室指導教練，並請到TS Jungle團隊，帶來運科儀器，替小朋友進行揮棒動作的診斷。

曾俊岳就讀台中力行國小時就參加過第1屆的比賽，當時他在棒球教室結束後還和擔任教練的林琨笙合照，沒想到第10屆一起回來當講師，以球員身分來分享，感覺很特別。

球星們雖然指導小選手球技，但面對各種的提問，還是回到根本。林琨笙對小朋友說：「棒球就是從最基本的開始，一個職業球員能拿好幾屆金手套，他的動作一定不會花俏，你們看到的撲接，那些都是自然反應。」

胡智為則提點小球員，你們如果熱愛棒球，就會花很多時間去練習，怎麼練球、怎麼玩球，是你們現在要學的。「贏球，是職棒追求的，而且要先學習怎麼輸，才會知道怎麼贏球。」陳聖平被問到怎麼才能去美國打球時，簡單一句話：「認真練習！」