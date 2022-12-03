擁有低建蔽、高綠覆等特色的台中市北屯區14期重劃區，磁吸越來越多的品牌建商搶進購地推案，且都傳出銷售佳績！其中，元鈞建設今年第一季推出的預售新案「坐忘山」，目前銷售率逾7成，今（3）日舉辦開工動土。

元鈞建設總經理王如忠表示，「14期是一個不會寂寞的重劃區」，新案「坐忘山」由豪宅御用建築師張德昌規劃57-64坪均質三房，已購客戶包括醫生、上市櫃企業主、企業二代，均以自住置產為主！

台中過往豪宅以門牌、建材、地段為重，但新時代的豪宅指標卻以溫暖與綠意為主，象徵社會新一波的審美觀更傾向人文層面。

元鈞「坐忘山」基地面積1,400多坪，規劃地上22樓、地下3樓的住宅大樓，總戶數共84戶，戶戶三面採光，且面向公園、擁有百米視野與無敵棟距，是該案最令人印象深刻之處。

王如忠透露，當日其實已看好另一塊土地，正要開車返家時，經過「坐忘山」基地時，發現附近有超過500個民眾正在運動，且看來多是家庭成員，他不僅開心融入，也馬上改變心意，決意標下這塊基地，「因為我比較晚參與，所以土地價格必須開得比較高。」

也因「坐忘山」基地條件優越，元鈞建設特邀七期豪宅一哥專用建築師張德昌操刀設計！張德昌出身美術世家，每件建築作品都具有代表性，但極少與業界往來。

海悅廣告主委宋子顥表示，此次除了醫生、家族二代、上市櫃企業主置產外，也有買方因張德昌慕名「收藏」。

該案外觀設計富有線條韻律感，低調隱含貴氣，特殊的複層式露台為各戶打造近景景觀；室內格局與動線配置實用性高，視野開闊，陽光延伸進室內，造就無可取代的稀缺優勢。公設包括自然系花園、清新水池，後院則有25公尺長的露天泳池，並設計有草坡，相當符合核心家庭的生活方式。

「坐忘山」總銷30億元，今年3月公開後，每周皆有成交，目前銷售已過7成，預計農曆春節前可達8成。

宋子顥表示，該案位置具優勢，鄰近成熟商圈，買方除自住或做為對抗通膨的利器，也有許多企業主表明要作為「傳世宅」，讓下一代成為台中第二大都市發展的見證者，預計2027年左右交屋。