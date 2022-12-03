現場開放體驗刑事局除暴特勤隊的攻堅裝備，及各式仿真毒品模型。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

現場開放體驗刑事局除暴特勤隊的攻堅裝備，及各式仿真毒品模型。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

現場開放體驗刑事局除暴特勤隊的攻堅裝備，及各式仿真毒品模型。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

在國內疫情逐漸趨緩之際，刑事局今年舉辦的「2022 CIB反毒電競大賽－傳說之路，向毒說不」活動再度登場，在短短不到2周的報名時間內，就吸引超過130隊青少年報名參賽，最後入選的64隊經過數回合大戰，最終由「馬子狗瓜」、來自高雄立志中學的「荔枝新四粒」，及來自新竹縣東泰高中的「東泰派大星」3支隊伍取得前3名，並在3日舉行頒獎典禮。

刑事局近幾年都有辦理結合「反毒」與「電競」的大型宣導活動，這次反毒電競賽事活動，發想於少年事件處理法的修正，為因應行政先行輔導機制即將於明年7月施行，刑事局結合各地方政府少年輔導委員會共同辦理多元化的團體輔導示範營隊，包括「多媒體製作營」、「探索律動營」，以及這次的「反毒電競」活動，以累積輔導實務經驗，提升整體輔導能量。

這場反毒電競大賽特別協請各地少年輔導委員會主動邀請青少年組隊參賽，期待透過青少年喜歡的電競文化，一方面鼓勵從事正向休閒活動，另一方面也能透過賽事吸取到識毒、反毒、拒毒的概念。

頒獎典禮由電競實況主瑞比擔任主持人，並邀請到2022GCS春季職業聯賽冠軍的隊伍One Team擔任嘉賓，與冠軍隊「馬子狗瓜」混合分組，舉行對戰表演賽。現場還開放體驗刑事局除暴特勤隊的攻堅裝備，及各式仿真毒品模型，透過活動喚起青少年對毒品議題的重視，一同識毒、反毒、拒毒。

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