柯震東3日出席品牌活動，問到日前被媒體拍到與好友洪武、洪武女友張甯兒以及啦啦隊女神峮峮，深夜在台北街頭漫步疑似「double dating」，後來柯震東又在楊銘威的視訊跟峮峮「同框」，兩人是否有愛苗發芽的可能？柯震東說：「跟峮峮認識10幾年，出道前就認識，完全沒有往那個（交往）方面想，如果真的有什麼就不會同框。」

被問到現階段的理想型，柯震東說自己沒什麼特別要求，笑認是女的就行、沒有條件限制，直言若有新戀情，想要公布就會公布。其實柯震東一直頗嚮往步入婚姻，以前設定28歲要結婚，現在則是看什麼時候衝動，有無可能閃婚？他說：「有可能喔。」

另台灣前幾天戶外口罩解封，柯震東說自己已體驗過沒戴口罩走在信義區的感覺，「但只有我跟幾個外國人沒戴口罩，大家還是戴著，自己覺得很尷尬。」還說口罩戴久了，就會習慣不用多做表情管理，只要眼神保持好就好。

柯震東也提到好友楊銘威告訴自己的故事，楊銘威說有次他的女兒沒戴口罩，還是下意識做了拉口罩的動作，讓柯震東聽了相當有感，覺得有點小難過，畢竟小朋友從小出門就要戴口罩，只能期待很快迎來「無罩」的生活。