民進黨在這次地方選舉慘敗，原本試圖用「抗中保台」當作選舉主軸，但顯然效果不佳，選舉結果民進黨只保住四個縣市以及澎湖。有網友問，民進黨慣用的「抗中保台」咒語這次怎失靈了？有人回答，這就像鄭文燦、林智堅的論文一樣，都是假的！

今年九合一地方選舉結束，民進黨慘敗，只保住四個縣市以及澎湖的執政權。選舉結束後，隨即傳出桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士論文被台大社科院學倫會判定為抄襲，而民進黨立委蔡適應在台北大學的博士論文今日也被校方認定抄襲。

有PTT網友即發文詢問，以前使用各種咒術，比如百分之百的言論自由、或是每天回憶一遍白色恐怖，或者抗中保台。今年這些咒術也出了，可怎麼就失靈了？到底出了什麼差錯？

民眾紛紛回應，狼來了的故事沒聽過嗎？民進黨嘴砲抗中飽黨不保台，智障才看不出！台灣人還要被情勒多久？講到麻痺了。另外，不當兵喊抗中保台有誰會信？塔綠班的路線接近白色恐怖，打壓質疑者。還有人提到，就像是林智堅、鄭文燦的論文一樣，都是假的！