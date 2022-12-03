JAY B個人魅力超強，收服許多粉絲的心。（華藝娛樂提供）

韓國男團GOT7的隊長林在範（JAY B），3日在TICC台北國際會議中心舉辦世界巡迴演唱會，為了呈現最好的內容給粉絲，他特別12月1日晚上即抵台灣，隨即便投入演唱會內容討論，而今天12月3日，JAY B又提早到會場，一次又一次不斷的為演出盡心盡力。

表演前JAY B還偷偷從後台望向觀眾席，只見滿座的粉絲不離不棄，開場時，他感性的說：「記得這裡也是GOT7第一次來演出的地方，當初想著我會不會填滿？但看樣子不需要擔心！謝謝你們我相信大家！我一定會全力以赴，把最棒的表演呈獻給鳥寶寶（粉絲名）！」。

台北做為巡迴演唱會加場站，JAY B一件淺粉紅中長版T恤，化身成PINK BOY甜喊：「粉紅色適合我嗎？但因為公司強烈推薦我，所以我穿上了，雖然不是我風格，不過我都想呈現多樣化感覺。」搭配精湛舞台魅力，JAY B火速成功鎖住粉絲的眼球，一連帶來〈Switch It Up〉、〈Ride〉與〈AM PM〉三首耳熟能詳的好歌，整場演唱會唱好唱滿22首。

領受各地粉絲支持，對台灣有著感激情誼，JAY B也如願喝到期待已久的沁涼奶茶，重視演唱會的他，與工作人員確認演唱會細節後，身為世足迷的JAY B，昨晚超準時的守在螢幕前，與工作人員邊吃炸雞、飲料，一起為南韓挺進16強對戰葡萄牙加油，尤其當孫興慜助攻黃喜燦踢進致勝球時，JAY B超激動的立刻開心歡呼，根本十足就是個標準的小粉絲。

反之，若遇到葡萄牙進攻出現緊張危機時，JAY B又立刻目不轉睛盯著螢幕，深深祈禱球員能成功化險為夷，最終南韓也以2比1踢走葡萄牙，是繼暌違12年後再次晉級16強，國家隊的好成績，讓JAY B滿是驕傲球員的運動家精神實現，還說不管自己在哪裡，一定都會給所有球員最多的支持。