觀察者網報導，微信公眾號「珠海發布」3日消息，廣東省珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，自12月4日起，科學精準開展核酸檢測服務，社會面便民採樣點測核酸將自費。

珠海關於科學精準開展核酸檢測服務的通告稱，按照大陸國務院聯防聯控機制綜合組《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》（廿條優化措施）要求，科學精準開展核酸檢測服務有關事項通告：

一、跨省流動人員在「兩站一場一碼頭」（客運站、城軌站、飛機場、港口碼頭），繼續按照「自願、即採即走、不限制流動」原則開展核酸「落地檢」。

二、紅碼人員主動向所在社區（村）報備，按要求在居所等待上門核酸檢測。黃碼人員到指定醫療機構開展核酸檢測，期間規範佩戴口罩、不乘坐公車。

三、風險崗位、重點人員按要求落實「應檢盡檢」。

四、有核酸檢測需求的市民，在社會面便民採樣點自費檢測。混管2.5元（人民幣，下同）

／人，單管13元／人。

五、核酸採樣期間須全程規範佩戴口罩，與他人保持1米距離，不交談、不聚集。

六、無新冠肺炎相關症狀、非風險崗位、非重點人員以及無需求市民，提倡不進行核酸檢測。