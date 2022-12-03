繼前新竹市長林智堅後，桃園市長鄭文燦台大國發所碩論也遭認定抄襲，撤銷其碩士資格。如今有媒體爆料，指出其實早在1126大選前，鄭文燦就知道審查結果相當不妙，原本寄望台大判定瑕疵，給予補正機會，只是最終還是遭認定抄襲，撤銷碩士學位。

台大昨(2日)針對鄭文燦論文完成審定，認定鄭抄襲情節重大，撤銷其碩士學位，同時將結果知會本人與教育部，並通知國圖下架其論文，這也是國安局長陳明通底下第二個學生出事。

根據《風傳媒》報導，其實早在大選前，鄭文燦就指派專人進行論文比對，發現引述出處問題實在太多，當時就驚覺結果恐怕不妙，只能寄望台大「鬆手」給予補正機會，鄭文燦在學倫會上不作抗辯，坦然道歉，目的也是在爭取這個機會。而在結果出爐後，由於有林智堅的前車之鑑，鄭本人也親自寫下道歉聲明書表誠意，以免步上前者形象全毀的後塵。

結果出爐後，鄭文燦本人第一時間發表五點聲明，承認論文有瑕疵，願意再次道歉，但強調沒有抄襲動機；指導教授陳明通目前仍未做出回應，但教育部已表態將會深入了解；至於造成「一屍五命」的源頭林智堅自1125選前之夜後就人間蒸發，過了一周至今仍未現身，臉書也完全停更。