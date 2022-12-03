大S今（3日）不再容忍前婆婆張蘭詆毀，曬出購屋明細及汪小非借款借據反擊，更直言「嫁入豪門穩賠」。汪小菲稍早對此做回應，狠嗆大S睜眼說瞎話，表示當時離婚時說好不用還，也有律師在場，更揚言要公開手邊證據；沒多久汪小菲再度發聲，PO出多張大S離婚後還刷他卡的購物明細，其中還包括離婚協議內容。

汪小菲在大S發聲後，也在微博開戰，嗆大S睜眼說瞎話，解釋借據由來及離婚時明明說不用還，都是大S出爾反爾，他也願意還錢，當時律師都在場，有人替他作證，還直言會公開證據；隔了1小時左右，汪小菲二度發文，PO出大S離婚後刷他卡購物的明細，在刷卡扣款訊息中有一筆金額更高達新台幣1018387元，可見大S消費能力相當驚人。

原本汪小菲還急得拍離婚協議，事後三度編輯，最後把離婚協議的照片刪除，也令網友看了一頭霧水。

汪小菲聲明全文：

先看看咱倆這離婚協議每個月給你的，當時你說好好照顧孩子讓我把信用卡留下，結果每月上百萬的買東西，我還奇怪呢你也不出門買那麼多服飾幹麼呢？我說你都結婚了，為什麼還這樣呢？你說因為你現在這個老公很節省過著平淡的生活。當時因為買房子要放你名下，才因為這個房開的這個帳戶，我恢復一下和你媽當年的微信通話，找一下那個匯款路徑。

汪小菲在微博揭露大S離婚後仍刷他卡，月花超過百萬元購物。（圖／摘自汪小菲微博）

汪小菲PO出他的卡被大S拿來購物的證據。（圖／摘自汪小菲微博）