北京大學國家發展研究院院長姚洋、中國民營經濟研究會副會長任澤平等六名學者聯名發聲，提出放開經濟活動的六點建議，直指把放開經濟活動放在優先位置。而平台經濟完成專項整改，進入常態化監管，應發揮平台經濟在拉動就業和推動創新中的積極作用。

姚洋、任澤平及北京大學國發院副院長黃益平，復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍，攜程集團創始人、北京大學光華管理學院教授梁建章，如是金融研究院院長管清友聯合撰文，稱疫情初期重症率高，中國採取果斷措施及時控制疫情傳播，在全球率先實現產業鏈恢復，經濟增長領先全球。但隨著疫情進入Omicron階段，科學界的共識是致病性減弱、傳染性提升，加上疫苗接種的普及、防控經驗的積累，為優化疫情防控提供了契機。

文稱，中國經濟受到疫情疫情反覆衝擊，特別是小微企業和普通民眾面臨較大困境，大量線下業務為主的小微企業面臨生存困境，裁員潮席捲各個行業。今年前三季度，中國GDP增速3％，遠低於疫情之前的正常水平，四季度經濟增速比三季度可能大幅下降。另據各高校反應，受經濟不景氣和企業裁員影響，今年大學生就業形勢十分嚴峻。

於此，他們提出七點建議，當中六點與經濟活動有關。第一是近期把放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、辦公大樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活動。統一全國防疫標準，消除全國範圍內出差和旅行的過嚴限制。做好放開經濟活動的輿論宣傳。第二是請醫學界科學家研究優化方案的可行性，如減少封控範圍，不再進行全區、全市統一大規模核酸檢測等，並加強老年人的疫苗接種普及工作，做好Omicron致病性減弱的科學宣傳普及。

第三，建議將2023年GDP增速目標設定為5％以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確信號，以穩定預期、提振各方信心，並建議提高2023年赤字率，通過推出以新基建為核心的新一輪擴大內需活動，帶動各行各業復產復工。第四是通過有力措施支持民營經濟發展、提振民營企業信心，以幫助恢復市場經濟的活力和經濟增長的動能。民營經濟在國民經濟中具有重要地位，發揮了「56789」的重大作用。平台經濟完成專項整改，進入常態化監管，發揮平台經濟在拉動就業和推動創新中的積極作用。

第五是加大對製造業轉型升級和實體經濟的支持力度。加大對新一代資訊技術、新能源汽車、鋰電、儲能、自動駕駛、人工智能等行業的信貸、債券和股權融資的支持力度，培育中國新經濟、新技術、新產業。第六是優化地產調控政策，促進地產市場軟著陸。因城施策，鬆綁之前偏緊的房地產限購限貸，支持剛性和改善性住房需求。打通穩房市的最後一米，支持民營房企三好生的合理融資需求，降低房企的信用風險，促使地產市場回歸常態。

最後，用好降息、降準、再貸款等金融工具，支持企業加快恢復經濟活動。通過減稅、現金補貼、房貸補貼等，給予生育家庭支持，扭轉生育率長期低迷的局面，促進人口長期均衡發展。

他們最後也強調，中國經濟潛力大，韌性強；科學防疫，讓社會經濟生活回歸正軌，將極大的提振各方信心，「信心比黃金重要，如果措施得力，我國經濟將重新步入復甦軌道、引領全球經濟增長」。