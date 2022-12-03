【又嘉氣象報報】周三短暫回溫 周四迎更強冷空氣

北台灣今（3）日暖陽乍現，明起東北季風增強，又要轉為濕涼的天氣。氣象局指出，北部、東部未來一周降雨機率高，明迎風面要提防局部大雨，北部、宜蘭最高溫僅23度，預估下周二（6日）清晨最冷，北台灣急凍16度，雖然下周三（7日）有望回暖，但下周四（8日）新的一波冷空氣來襲，低溫會持續到下一個周休假期。

明日迎風面降雨機率增，基隆北海岸、大台北山區降雨時間較長。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明北部、宜蘭轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及東半部可見陽光，高溫約30度，白天溫暖偏熱，至於夜晚清晨各地低溫約20至22度，中南部日夜溫差大。

而隨著東北季風增強，明日迎風面降雨機率增加，北部、東半部及馬祖有局部短暫雨，特別要注意基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨時間長，有局部大雨機率，而中南部天氣則是多雲到晴。

氣象局指出，下周二（6日）清晨最冷，低溫下探16度。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員曾昭誠指出，東北季風從明日開始持續增強，預估下周二（6日）清晨最冷，北部低溫約16、17度，中南部18至20度，北台灣下周二前氣溫大約在20度上下，中南部陽光露面，可達25度以上。

而下周三（7日）東北季風略減短暫回溫，下周四（8日）又有新一波東北風抵台，溫度將一路下滑，預估下個周休假期特別寒冷，北台灣約16、17度，中南部18至20度，值得注意的是，這波冷空氣持續的時間較久，未來一周北部、東半部都有較高的降雨機率，天氣轉濕涼，要做好禦寒準備。