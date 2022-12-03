新北中信特攻籃球隊3日作客台灣啤酒英熊主場台北市大天母體育館，此役也是中信特攻連4周客場作戰的最後一戰。上半場比賽雙方打得膠著，英熊在「早哥」愛禮強勢進攻半場拿下20分，以2分領先進入半場休息。下半場特攻接連三分球攻勢，在「黑豹」阿巴西第四節單節獨拿11分，全場25分、8籃板，以及謝亞軒全場三分球9投7中，將近8成命中率拿下團隊次高21分，終場特攻以117比103拿下勝利，終止近期2連敗。

上半場特攻團隊展現侵略性防守，也連帶犯規次數過多，其中主力洋將艾德在第一節個人犯規就來到3次，在禁區戰力拉緊報的同時「大房東」曾文鼎適時的補上，不讓英熊有任何禁區優勢。英熊在「早哥」愛禮上半場火力全開拿下20分，一路將分數緊咬，特攻上半場以謝亞軒三分球4投3中、拿下9分最佳，2分落後進入下半場。

易籃再戰，特攻在林韋翰、謝亞軒接連投進三分球要回領先，團隊在第三節單節投進7顆三分球奠定勝基，下半場展現積極的強悍壓迫防守，在謝亞軒全場三分球9投7中拿下全隊次高21分，以及阿巴西多次切入撕裂對手防線拿下全隊最高25分優異表現，最終拿下比賽勝利。

特攻教頭李逸驊賽後肯定球員防守拼勁，「今天團隊防守做得很好，上半場針對愛禮防守並不奏效，雖然有壓迫但讓他半場拿下20分。下半場防守再加壓，韋翰控制節奏與戰術執行到位，讓亞軒與阿巴西有很好的發揮空間，勝利是屬於團隊的，我們也要維持這樣的氣勢與防守態度來面對下一次的主場作戰。」

謝亞軒今天拿下21分，其中三分球更是繳出將近8成命中率，賽後興奮表示，「這場比賽展現出我們的防守韌性，打出今年團隊想要的球風，而我自己也沒有太多猶豫，很感謝隊友不斷為我創造機會。」在本場比賽拿下勝利後，特攻戰績來到4勝3敗，下一場比賽將在12月17日回到主場對上桃園永豐雲豹。