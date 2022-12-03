九合一選舉結束，民進黨大敗，只保住5縣市，不過嘉義市長重新選舉延長賽，18日投票，而最近就有一份最新的民調指出，國民黨嘉義市長黃敏惠以76.7％的高支持度領先其他候選人，國民黨也對黃敏惠連任很有信心，引發討論。

入口網站「Yahoo奇摩」2日起針對「立委補選、嘉市選戰成藍綠延長賽，你的看法是？」進行網路民調，截至晚上9時許，已有逾2萬名的網友投票。其中對於「你看好誰當選嘉義市長？」的結果顯示，有76.7%的網友則認為黃敏惠會當選、有8.9%的網友則認為李俊俋會當選、有0.6%的網友則認為陳泰山會當選、有1.8%的網友則認為黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統會當選、有0.7%的網友則認為鄭凱升會當選，另也有11.3％的網友則是「不知道／沒意見」。

而該民調也調查了「你看好誰當選台北市第三選區立委補選？」結果顯示，有74.1%的網友則認為國民黨王鴻薇會當選、有17.7%的網友則認為民進黨吳怡農會當選，另也有8.2％的網友則是「不知道／沒意見」。