一名母親發現讀大二的女兒交了名工程師男友，女兒開始性情大變，不但經常晚歸，花很多時間約會、不顧學業，甚至會頂撞她，她於是提出若女兒堅持搬出家，她不再提供任何生活費，儲蓄險受益人改為她，連她名下3間房，女兒都必須放棄繼承，她將此事詢問律師呂秋遠是否可行，呂秋遠則語重心長地回覆她。

呂秋遠在臉書發文，一名母親說，她的大二女兒在打電動群組認識一名工程師並交往，女兒與對方一周3天約會，晚上聊天到凌晨2、3點，經常夜歸，該母親勸女兒多觀察對方，母女卻爆發多次衝突，女兒提議想搬出去，該母親則說她不再負擔女兒在外任何生活費用，她為女兒保的儲蓄險全轉到她名下，女兒也須拋棄3棟房子的繼承權，若女兒同意這些，她會找時間到呂秋遠辦公室辦理。

呂秋遠一語點破「她不過就是談了一場戀愛」，他說每個人在年輕時都曾做過可笑的事，都是跌倒後再爬起往前走，該母親用斷絕母女關係的方式想保護女兒不受傷害，但不可能保護一輩子，如此一來只會把女兒往外推，身為父母能做的，就是在孩子身後看孩子去闖、去受傷，不論孩子選擇什麼，外人如何看孩子，在孩子受傷時，還是願意把家裡大門打開、那盞燈點亮，等她回家，喝碗雞湯。

呂秋遠說，明天起18歲就是成年人，該母親本來就不用在給女兒生活費，也可以讓女兒搬離家，如果保險要保人是母親，當然也可以變更受益人，而拋棄繼承則在法律上行不通，呂建議把錢變成「財產」，而非「遺產」，最後他向該母親說「希望你能明白，什麼是控制，什麼是愛」。