快2年沒有拿過雙十，1年又10個多月得分未曾上雙，205公分的世新大四中鋒吳沛嘉，3日把握終場前最後讀秒階段1次籃下強攻，還造成對手犯規製造「三分打」，也是繼第一節後單場第2次，得以湊足第10分，外帶11籃板，近3個球季共打28場後終於再度「雙十」，也是此役全隊唯一。

搭配大一菜鳥「双生」的陳將双，送出3次絕妙助攻，讓土洋隊友兩度爆扣，張俊生則連兩場上演灌籃秀，世新78比50擊敗北市大，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第2階段預賽開季2連勝。

跟昨天開季戰一樣，陳將双今天又是全場第一個進球，一樣是三分彈，先發34分鐘三分球9投中3，拿17分、9籃板與3助攻，開季連兩場得分上雙，但最重要是他的3次助攻都饒富創意。

第1次是行進間背後妙傳拖車跟進的外援丹尼爾雙手爆灌，第2次是罰球線上方弧頂持球，超隱蔽的地板球巧傳切入底線的簡賀宇，籃下輕鬆取分，第3次是今日「五大好球」之首的長傳張俊生，快攻側身雙手爆扣。

單場3次創意助攻，陳將双說：「我本來就很會傳球，光復高中時即已如此，今天那次背後傳球是我在行進間，眼睛餘光瞄到丹尼爾跟在我後面，當下球繞腰傳出，timing及位置都恰到好處。」

至於「双生配」，更已爐火純青，幾是人到球到，今天張俊生先發25分鐘1記三分球，得11分、4籃板與3抄截，含第三節接獲陳將双「四分衛式」長傳後爆扣。

張俊生說：「開季連兩戰扣籃秀，在光復高中似不曾有過，UBA初體驗就加碼演出，肯定高興，得謝謝陳將双，他球傳得真的到位，比我強很多，但我瞬間爆發力似略優於他。」陳將双同意「麻吉」的看法說：「張俊生爆發彈跳能力，的確在我之上。」

「双生」連兩戰展現個人特質，且惺惺相惜，但此役第一節的亮點，卻是先發中鋒吳沛嘉，他打滿10分鐘，面對禁區沒大人、普遍矮他半個頭的北市大，籃下5中3，含一次「三分打」，共拿7分，外帶5籃板含2個進攻籃板，看似要大爆發。

但二、三節他又莫名「縮」起來，各打4、9分鐘一分未得，末節教練何正峰繼續把他留在場上，他撐了6分多鐘，眼看就要領到單節第3個鴨蛋，詎料峰迴路轉，最後讀秒他跟進搶下隊友的不中球，賣高投進且加罰，此役第2次「三分打」，湊齊得分上雙的最後一塊拼圖，外加後3節添6籃板，先發打30分鐘，10分、11籃板難得「雙十」。