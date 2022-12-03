阿根廷球星狄馬利亞（Ángel Di María）本屆世界盃進球仍未開張，不過他在右路的盤帶及突破，是阿根廷陷入僵局時好用的一把利刃。但根據密切追蹤阿根廷的記者Gaston Edul推特發文，狄馬利亞並不會被安排在對上澳洲的先發陣容當中，目前是出戰存疑的狀態。

上一場對陣波蘭的比賽，狄馬利亞因大腿不適提前退場，儘管總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）強調只是預防性換人，而據阿根廷媒體《TyC Sports》報導，狄馬利亞在隔天接受醫療檢查，沒有發現結構性的損傷，不過左大腿卻有攣縮現象，可能會缺席對戰澳洲的16強賽。

本賽季狄馬利亞離開法甲巴黎聖日耳曼，轉戰義甲「老婦人」尤文圖斯，在傷病困擾之下，狄馬利亞只出賽了10場比賽，攻下1顆進球、4次助攻，創造機會的能力依然相當了得，儘管世界盃前有將近1個月的時間沒有出賽，史卡洛尼仍將狄馬利亞選進了阿根廷26人名單。

Ángel Di María no va a ser titular vs Australia. pic.twitter.com/97SxTl9CRV — Gastón Edul (@gastonedul) December 3, 2022

狄馬利亞自2008年加入阿根廷國家隊，出賽127場比賽一共取得27顆進球、26次助攻，他優秀的帶球能力減少了梅西負擔，尤其狄巴拉（Paulo Dybala）恢復狀況不明、J.柯瑞亞（Joaquín Correa）因傷無法隨隊出征的情況下，阿根廷在本屆世界盃更加仰賴34歲狄馬利亞的大賽經驗。