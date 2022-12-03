《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」搶先曝光的最新民調，有兩個組合。A組合︰副總統賴清德34.3％、新北市長侯友宜33.8％、台北市長柯文哲13.5％；B組合︰賴清德42.2％、柯文哲23.6％、國民黨主席朱立倫11.1％。媒體人吳子嘉認為，賴清德如果不能解決民進黨腐敗的問題，要選2024，他不是很看好。

民眾黨宜蘭縣黨部主任委員李偉華3日在《董事長開講》網路直播節目中，曝光2024總統大選最新民調，《美麗島電子報》針對「希望誰擔任下一屆總統」所做的最新民調，有兩個組合。A組合︰賴清德為34.3％、侯友宜33.8％、柯文哲13.5％，跟上個月比較，賴清德有一點下降，侯友宜則上升約5個百分點，柯文哲下降將近5個百分點；B組合︰賴清德為42.2％、柯文哲23.6％、朱立倫11.1％，跟上個月比較，賴清德下降近3.8個百分點，柯文哲也下降將近4個百分點，朱立倫則上升1個百分點。

針對該次民調的結果，吳子嘉認為，以朱立倫的個性來講，這次九合一選舉後，他的頭已經大起來了。不過，吳覺得，這次是民進黨的失敗， 而不是國民黨的勝利，朱立倫已經誤會是他的勝利。

至於賴清德，吳子嘉認為，賴清德如果不能解決民進黨腐敗的問題，要選2024，他不是很看好。雖然賴清德沒有跟腐敗掛勾，但是他若揹了一個腐敗的政黨走下去，賴清德會贏嗎？這一點他非常保留。