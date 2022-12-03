新北市淡水區漁會為了宣傳淡水區特色漁港及人文歷史，今（3日）在淡水漁人碼頭舉辦「螃蟹肥了」活動。（新北市漁業處提供）

天冷蟹越肥，新北市淡水區漁會為了宣傳淡水區特色漁港及人文歷史，今（3日）在淡水漁人碼頭舉辦「螃蟹肥了」活動，新北市漁業處長張麗珍出席共同推廣在地冬季漁獲及現正當時萬里蟹，現場聚集大批民眾搶購在地現流魚貨及現蒸螃蟹，還有開放報名瞬間秒殺的海洋DIY活動，讓現場大小朋友度過一個充滿漁味的周末。

淡水區漁會為推廣現正當時的萬里蟹以及在地冬季漁獲，舉辦「螃蟹肥了」活動，現場活動開賣前一個小時便大排長龍，為的就是剛從餐廳搬出來的現蒸螃蟹，一人一隻，搶購到的民眾，一拿到手就到旁邊用餐區開啃，來自板橋的蔡先生表示，之前就有聽說冬季淡水漁人碼頭會舉辦漁產品活動，今年就特別帶父母小孩提早過來，還真的搶到現蒸熟蟹，也有排到DIY活動，讓父母一飽口福，小孩也可以放放電，另外試吃的白帶魚、吻仔魚及鮮蝦都非常新鮮，新鮮白帶魚讓長輩讚不絕口，小孩也說蝦子很甜很好吃。

漁會總幹事吳永寬表示，淡水及八里區主要漁獲產季在深秋到初春，從萬里蟹、白帶魚、烏魚等，再到春天的花枝，品質都非常好，作為新北交通最便利的漁港漁會，擁有豐富的漁業人文歷史，歡迎大家來淡水玩，漁會也有受理團客、學校、幼稚園制訂專屬半日遊一日遊體驗，也可媒合娛樂漁船出海體驗，或是海洋文化DIY活動，漁會都有教室可供使用（可逕洽淡水區漁會02：2805-5000分機109江小姐），另外漁會直營的「魚藏」餐廳供應當日新鮮送達的漁獲，精心烹調，歡迎民眾預訂(魚藏餐廳電話：02-2805-9888)，為了配合「螃蟹肥了」活動，餐廳亦推出肥蟹宴購桌活動，原價12000特價10800元（10人份），活動只到12月20日，歡迎大家來漁人碼頭走一走。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市「淡水漁人碼頭」位於淡水河東側，容納青綠山景、蔚藍海與川景而成為全國知名觀光漁港，在淡海輕軌藍海線通車後，交通更為方便，獨特的地理位置，也使漁人碼頭匯集都會區、河口區、沿近海不同的漁業產業，形成豐富的漁業人文歷史，淡水區漁會今年推廣永續漁業，每年舉辦淡水河放流原生文蛤苗，今日共放流了100萬顆文蛤苗，復育在地文蛤資源，也有舉辦淨灘活動，清除1噸垃圾，讓參加淨灘的100餘名民眾們除了身體力行守護這一片海洋外，亦可欣賞淡水漁業文化特色「石滬」群，了解先民的智慧，一起親海愛海懂海。