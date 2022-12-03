美國總統拜登自俄烏戰爭開打後燒出渾身火氣，一直杜絕與普丁展開對話，不過2日在記者會釋出善意稱「已準備好了」，如果俄國領導人有意尋求結束戰爭的方法。對此，克宮駁回這個想法，普丁更強調，「如今襲擊烏克蘭基礎建設是必然的」。

根據全國公共廣播電台(NPR)2日報導，就在拜登喊話，俄羅斯總統有意尋求結束戰爭的方法後再坐下來談，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也隨即回應，「普丁對談判保持開放態度，只要這麼做有助國家利益，不過華府仍不願承認俄軍在烏克蘭奪下的4個領地，這使得一切進展變得複雜」。

對於拜登要求俄軍撤出烏克蘭，培斯科夫表示，「莫斯科當局肯定不準備接受這些條件」；與此同時，普丁正與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）進行電話討論，普丁表示，西方藉由財政、軍事支持在烏克蘭進行「破壞性」措施，以致基輔拒絕任何談判的想法。

值得注意的是，克宮揭示這段對話指出，「俄軍向來避免對烏克蘭境內某些目標精準打擊，如今我們記取教訓，襲擊基礎設施成了不可避免地回應」。

報導指出，普丁為其數週以來，襲擊烏國基礎建設，人民被迫在缺水電、缺暖氣的狀態度過凜冬一再辯護，西方更指責俄羅斯試圖將冬季「武器化」。然而，他矢口否認，並合理化報復回應。