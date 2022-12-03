明年1月台北市立委補選，國民黨籍參選人王鴻薇緊咬民進黨籍參選人吳怡農的黑道人頭黨員爭議，並點出「趙介佑事件」，吳怡農昨反駁，稱「趙介佑是我開除的」。對此，媒體人黃揚明今（3）日就拿出了民進黨規定打臉，直呼「吳怡農根本沒那權力」，引發討論。

黃揚明今日在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，依據民進黨規定，要開除黨部成員，是由評議會討論後送黨中央決議，身為黨部主委的吳怡農，根本沒有開除的權力。而當時在趙介佑染黑犯罪風波曝光後，民進黨中央急得要命，要求台北市黨部盡快處理，結果吳怡農還說有程序要處理，「可能還要等幾天」，一直到綠營炸鍋後，吳怡農才趕緊提前開會，如果講「在我任內處理的」還說得過去，但不能說是「我開除的」。

根據《上報》的報導指出，趙介佑其父趙映光稍早也發聲明表示，他並沒被吳怡農請離開市黨部，但吳怡農的說法「我們父子好像共同犯罪，一個被他開除，一個被請離開黨部，真的非常不好」，趙映光強調，不樂見此事對選舉的人造成影響，同時也因兒子犯罪導致民進黨形象染黑非常抱歉。