盧廣仲在台上唸佛經並頌缽，散發能量給大家。（羅永銘攝）。

盧廣仲在台上活力滿滿，大展唱功。（羅永銘攝）

盧廣仲加碼演唱〈天黑黑〉送給晚場歌迷，抒情動人。（羅永銘攝）

「創作鬼才」盧廣仲今（3日）挑戰一日雙場小巨蛋，結束早安場之後，不到7小時又展開「勵志的夜晚」晚安場。他體力過人活力滿滿，笑稱自己「有一種迴光返照的感覺」，表示這是一個創舉、很壯烈的演唱會。

盧廣仲今一天連唱兩場，不同於早安場的元氣早餐派對，晚場風格搖身一變，他身穿薄紗無袖背心露出結實手臂，站在半空中驚喜現身，帥氣與40人直笛隊合體〈狂迪〉、〈勵志論〉熱鬧開場。

他一開場先感謝全場歌迷：「10年前我也一樣在這裡開了早上跟晚上，今天我又回來了，都是因為你們，如果沒有你們這一切都不可能，謝謝你們。」談到跟直笛隊合作很開心，「我國小就是直笛隊，聽見我音樂跟直笛融合，有我跟國小的廣仲並肩作戰的感覺，一轉眼我居然出道14年了，就是 15周年的前一年，有非常多歌想要唱給大家聽。」

不料他要吉他自彈自唱〈風雨〉時，突然自爆看不到吉他指法在哪裡，他驚呼：「我完全看不到，不知道是不是太累？太累會得夜盲症。」他笑稱早上4點就起床，中午在後台嘗試要睡午覺，但肚子很痛，只睡了20分鐘，台上樂手都呈現一種涅盤的感覺。

他加碼演唱〈天黑黑〉送給晚場歌迷，在唱〈冒煙的燈泡〉前，還當場唸起佛經並頌缽，表示要震動小巨蛋，散發能量給大家，幫大家放鬆身心靈。