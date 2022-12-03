一名張姓支持者自稱是「韓粉」，特地送王鴻薇上刻著「吉祥」字樣的木製吊飾。（呂妍庭攝）

王鴻薇上台時還主動坦承剛在台下被支持者感動，忍不住偷偷擦眼淚。（呂妍庭攝）

台北市議員王鴻薇獲國民黨徵召參選台北市第3選區立委補選，今晚王鴻薇南下嘉義市替國民黨嘉義市長候選人黃敏惠站台助講，遇到一位來自雲林縣的支持者為她加油打氣，並送上吉祥小物，王鴻薇深受感動，不禁落淚、哽咽，說來到嘉義還能碰到堅定支持者，給她勇氣，「我會堅定走下去」。

王鴻薇晚間到嘉義市為黃敏惠助講，王在台下等待時，一名張姓支持者自稱是「韓粉」，特地送王鴻薇上刻著「吉祥」字樣的木製吊飾，說很欣賞王鴻薇戰鬥力超強，又有一顆善良的心，這次她選上議員，為國民黨承擔，投入立委補選，相信她內心非常煎熬、受到很大壓力，相信台北市民會給她最大的支持，當她的後盾，國民黨需要她進國會監督民進黨政府。

王鴻薇全程在旁聽張姓民眾闡述想法，受訪時已眼眶含淚、哽咽，王鴻薇說，黃敏惠是最強女力，也是勇媽市長，今下來助選，能碰到堅定支持者，給她非常大的鼓勵和勇氣，「我會堅定走下去」，訪問完王鴻薇還躲在一旁偷偷拭淚，上台時還主動坦承剛在台下被支持者感動，忍不住偷偷擦眼淚。