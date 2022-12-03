11月非農就業報告意外強勁，升高投資人對聯準會（Fed）維持鷹派路線抗通膨的預期，美股上周五開低震盪，終場三大指數漲跌互見。由於就業市場緊俏依舊加上通膨僅微幅降溫，Fed仍可能一路升息到明年底。

2日出爐的就業報告顯示，11月就業人口增幅超出預期，失業率維持在3.7％。此外即便經濟衰退疑慮加劇，薪資仍加速成長。

投資人一直在找尋勞動市場疲軟跡象，尤其是薪資，將其視為通膨冷卻的前兆，促使Fed放慢升息速度，最終讓當前的升息循環畫下句點。

Allspring全球投資（Allspring Global Investment）資深投資策略師賈柯柏森（Brian Jacobsen）表示︰「自8月以來，薪資增長就處於向上趨勢，我們必須看到此趨勢反轉，Fed才會安心暫停升息腳步。」

上月非農就業數據依舊火熱，通膨降溫卻很有限，Fed19名決策委員的最新預測可能顯示，升息行動會一路持續到2023年結束，與目前市場有關明年底前降息的預期大相逕庭。

傑富瑞（Jefferies）經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）指出：「Fed一再告訴我們，要長時間採行限制性利率政策，才能使失業率揚升、薪資成長放緩，從今天公布的數據來看再清楚不過。」

但西蒙斯說，普遍預期Fed本月會將升息幅度縮為2碼，即便最新報告反映就業強勁，Fed不會脫離既定方向。但這也讓他更確信，明年終端利率將突破5％。

若真如此，代表利率將回到2006年6月至2007年7月的水準，亦即金融海嘯及經濟衰退爆發之初，當時聯邦基金利率高點在5.25％。

2日美股開低，早盤跌幅至少1％，所幸後來從當日低點回彈收斂跌勢，道指勉強收漲。三大指數連續2周收紅，道指、標指、那指分別周漲0.24％、1.13％和2.1％

道瓊工業指數收漲0.1％，報34,429.88點；標普500指數終場跌0.12％，收在4,071.7點；那斯達克指數收跌0.18％，以11,461.5點作收。