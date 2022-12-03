看準年底換季購物需求，日曜天地OUTELT即日起至12月26日，舉辦「Family Sale」年度出清最低下殺1折起、熱門品牌周周快閃出清，壓軸還有會員回娘家感恩回饋祭，有機會抽日本東京雙人來回機票、及阿里山英迪格酒店住宿一晚。

日曜天地3日邀請斜槓藝人張文綺出席，分享私著治裝的精省秘訣，並親自發放限量100份鹹酥雞套餐，四重好康要讓支持日曜天地的粉絲們在冬日裡補充熱量、蓄力血拼。

張文綺說，自己斜槓創業，前些日子在台中開了第二家鹹酥雞店，平時除了在店裡協助外，也會抽空在台中走走逛逛，無意間在市區發現日曜天地OUTELT，不僅品牌種類眾多、折扣也超優惠，自己現在許多私著也都會來這採購，便宜又好看。

張文綺今日出席活動，也特別帶100份鹹酥雞套餐來支持，讓逛街民眾可以吃著熱呼呼的鹹酥雞、買到超優惠的商品。

日曜天地表示，Family Sale熱門品牌周周出清，第一輪(12月1日至18日)由加拿大品牌ROOTS，祭出全面3折起，單筆滿6件再享88折；美國品牌Arnold palmer全面1折起，滿4,000現折1,000；時尚休閒品牌ROXY下殺3折起，滿3,000現折300；California Republic也推出全面1折起優惠。

第二輪(12月9日至26日)則由潮流品牌Timberland強勢登場，全面5折起，滿6,000現折600；運動流行品牌Le coq Sportif全面6折起，3件再9折、5件再8折。

日曜天地表示，整個12月份，商場周周推出超強品牌陣容接力考驗粉絲品牌信仰力；此外，還有年末會員回娘家感恩回饋祭活動，優惠價格好康不斷。

日曜天地12月16日至25日限時10天，同步舉辦「麗嬰房X曼黛瑪璉年終聯合搶購會」，集結台灣童裝龍頭麗嬰房家族、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、open for kids、格蕾寢具，現場近2萬件商品，精選童裝、育兒用品、內衣著、寢具最低下殺199元起吸客！