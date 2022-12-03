大S今(3日)因為張蘭不斷攻擊她的家人，讓她忍不下去，直接公開房屋貸款明細，證明房子是她貸款買的，還曝光汪小菲親筆寫下的借據，痛批他2600萬至今只還500萬，而有眼尖網友發現，她寫下借據的日期，正好是大S生日。

大S今曬出汪小菲2018年寫下的借條，最後寫下2018年10月6日的日期，而當天正好是大S的42歲生日，汪小菲當天一早就發文替大S慶生，還曬出相擁親額頭合照，看起來幸福又甜蜜。

大S在2018年生日當天替汪小菲新書宣傳。(圖／取自大S微博)

汪小菲在大S的42歲生日當天還發文替她慶生。(圖 ／取自微博)

而大S當天也不忘替汪小菲宣傳新書，「祝老公新書大賣，還有，那個，別特別祝福我！」如今網友挖出過往證據，都感到相當傻眼，「到底誰會在老婆生日當天跟她借錢？」、「那年妳才小產、之後又跟他拍綜藝，背後還要借一大筆錢給他週轉，好心痛，辛苦你了」。

汪小菲曬出大S離婚後的購物清單，網驚見其中的頭紗和項鍊出現在大S和具俊曄婚照中。(圖／取自汪小菲微博、本報系資料照)

不過面對大S的指控，汪小菲則回擊她「睜眼說瞎話」，還翻出證據，PO出多張大S離婚後還刷他卡的購物明細，其中有網友發現，購物明細中的「項鍊」及「頭紗髮箍」，都出現在大S和具俊曄婚照中，讓網友都直呼「前妻再婚你也大力贊助？」