有「藍營女戰神」之稱的國民黨金門立委陳玉珍驚傳病倒住院，陳玉珍今（3）日也在臉書上發文表示，「一直以來，台金頻繁往返，台北立法院一早開會，金門婚喪囍慶儘可能參加；南北奔波，巡迴台灣金門鄉親的各地同鄉會…毅力很強，但是身體還是會抗議的」，同時更附上吊點滴的照片，許多網友看完後紛紛直呼「真的不捨」、「早日康復」。

陳玉珍在臉書上PO出一篇「行穩致遠 向各界告假」的文章表示，一直以來，台金頻繁往返，台北立法院一早開會，金門婚喪囍慶儘可能參加；南北奔波，巡迴台灣金門鄉親的各地同鄉會…毅力很強，但是身體還是會抗議的。跟去年四月一樣，有的指數超標幾十倍，這讓陳玉珍坦言，「同樣的，接受醫師的指令，乖乖的躺在醫院休養吧」。

最後陳玉珍也說「玉珍雖然暫時休養，團隊服務持續不中斷」，並提及「下週的行程，先向各界告假。住院期間，接電話較不方便，鄉鎮有需要服務的地方，可以直接line我，我的line Id 是 @lovekinmen」，最後陳玉珍也祝各位民眾身體健康。