孩子年紀小小就要動手術，真的會讓爸媽覺得好揪心！振興醫院婦產部醫師李偉浩分享真實病例，一名女童因為不慎跌倒，導致下體血流不止，緊急送醫後仍無法止血，李偉浩向家屬表示，必須進手術室縫合，不料爸爸聽完瞬間一陣暈眩，所幸後來在醫師細心的醫治下，女童終於脫離險境。

李偉浩在FB粉專《Dr. 李偉浩 的 婦科手術室》發文表示，日前一名女童被驚恐萬分的爸媽送到急診，並表示女童在學校跌倒撞上椅子，導致下體不斷流血。經檢查後發現，女童外陰部有一道小裂傷，刮破一條小動脈，雖然嘗試用紗布按壓止血，但半個小時過去仍不見好轉，醫師用平緩的語氣向爸媽告知：「這個傷口要去開刀房縫合」。

沒想到，下秒爸爸突然一陣暈眩，差點站不穩跌坐在地板上，醫護人員趕緊拿來椅子讓爸爸坐下，並要他深呼吸平緩情緒，而媽媽則是強作鎮定地表示願意配合。

李偉浩指出，由於女童非常疼痛，他便連絡麻醉科醫師來協助，希望能讓女童睡著後再縫合，除了避免女童在手術過程中因疼痛亂動，也能讓女童免於恐懼所苦。

緊接著，媽媽便陪著女童一起進入手術室，待女童沉睡後，李偉浩拿起縫合包與可吸收的美容縫合線替她縫合，在極短的時間內，就幫小小的傷口縫上4針，不過他相當肯定地說：「傷口痊癒後不會留下疤痕」，這才讓一旁焦急的媽媽放下心中的大石頭。

文末李偉浩表示，其實任何環境都暗藏危險，在學校更不可能要求老師分秒緊盯孩子不放，呼籲家長要教導孩童注意環境中的危險因子，藉此降低意外發生的機率。