1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象。（翻攝）
1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象。（翻攝）

1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象，緊急送醫急救，詳細車禍原因待進一步釐清。

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