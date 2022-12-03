機車擦撞腳踏車 女騎士命危送醫急救 21:452022/12/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象。（翻攝） 1輛機車今（3日）晚間行經新北市新店區中興路一段，不慎擦撞1輛腳踏車，腳踏車女騎士倒地後當場失去生命跡象，緊急送醫急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 殘障機車撞上女騎士後直衝民宅 女騎士左腿骨折 驚險擦撞 女騎士慘遭撞飛甩翻引擎蓋後重摔 最衰女車主！先撞車受傷 2小時後愛車突起火燒毀光了 #腳踏車 #新店 #車禍 #機車擦撞 #騎士命危 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 七旬老翁穿越馬路被撞飛當場死亡 雙方均無酒駕嫌疑 20:232022/12/02 社會 驚險指數破表！母背女兒騎機車自摔 險遭貨車輾過 11:162022/11/29 社會 北市東區嚴重車禍！汽機車對撞 19歲男騎士送醫不治 13:222022/12/03 社會 國3遊覽車追撞大貨車 搭載23名軍人 救援畫面曝 21:332022/11/29 社會 女星開車遇騎士「犁田」滑至輪邊 揭對方起身竟先做1事 14:092022/12/01 娛樂 大園砂石車連撞2車「車頭全爛」 受困駕駛救出送醫 13:472022/12/02 社會 高雄重大車禍！車輛四輪朝天、車體變形 男頭破血流送醫 20:042022/11/29 社會 台9線自撞意外 嚴重撞擊車頭凹陷夫妻1死1傷 16:322022/11/29 社會 才四連霸連任成功 72歲新北里長選上3天自撞車禍亡 18:562022/11/29 社會 9年前車禍失去右眼 正妹裝改造義眼「亮紫光」 超炫照曝 21:522022/11/30 社會 台74線太原交流道閘道連環車禍 8車追撞1駕駛送醫 19:092022/12/02 社會 德國正妹出車禍建議「警察多學英文」 台人曝經歷嗆：太雙標 19:342022/11/30 生活 超噁心！醉漢車禍拒酒測 當眾拉屎抓起「狂丟警察」 12:082022/11/30 社會 驚悚！ 10歲女過馬路遭遊覽車與小轎車撞倒輾過 肝臟破裂不治 12:262022/12/03 社會 德國正妹在台車禍！見路人不幫忙喊「很誇張」 給台灣3建議 09:572022/11/30 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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