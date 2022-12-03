桃園市長鄭文燦的台大國發所碩士論文被爆涉嫌抄襲，台大認為抄襲比例過高，決議撤銷其學位。對於鄭文燦在聲明中坦承，他的碩士研究的是大陸基層民主的演變，因為時空關係，無法進行實證研究，只能用文獻分析法進行，資深媒體人李艷秋今（3）日就在臉書上驚呼「果然，貓膩就藏在此」，引發討論。

李艷秋今日在臉書上PO出一篇「抗中，竟然偷抄中國大陸論文」的文章表示，「看到鄭文燦被台大撤銷碩士學位，蔡適應被台北大撤銷博士學位，忽然覺得林智堅很委屈。林智堅抄論文，抄的是他的學弟和竹科的報告，好歹是『made in Tawain』，大阿哥鄭文燦和博士立委蔡適應抄的，卻是『made in China』」。

李艷秋直言，鄭文燦在聲明中坦承，他的碩士研究的是大陸基層民主的演變，因為時空關係，無法進行實證研究，只能用文獻分析法進行。果然，貓膩就藏在此。檢舉人指控鄭文燦大量採用中國大陸的資料，台灣的查詢系統根本查不出來，如果改以中國大陸的系統，抄襲度達30％以上。

李艷秋更4問鄭文燦，「明知這個題目無法做實地訪查，完全須依靠當地的資料，為何選擇這個題目？」、「誰提供資料？怎麼拿得到對岸的文章？你的管道是誰？到底和中國大陸有多麻吉，讓他們願意傾全力協助？」、「大陸本來就沒有民主，硬寫篇論文談他們的基層民主，採用的全是大陸自己的文章，你在為對岸粉飾嗎？」、「你有和鄭運鵬『中國鵬』一樣的心思，在為未來打算嗎？」

李艷秋更痛批，「大阿哥既然要爭民進黨中生代的領頭羊，這些問題不答清楚，在『中國鵬』之外，只好再加一個『中國燦』。蔡適應就更不用提了，博士論文竟然抄了30份文獻，其中25本沒列在參考書目中，結論抄襲的比例高達33%，更嚴重的是，維基百度抄到飽。維基也就罷了，百度是『純中國產製』，他可以逐字逐句逐段的抄。」

最後李艷秋呼籲，「民進黨何必假惺惺檢討敗選原因呢？其實就四個字：『欺騙、雙標』，後面還有四個字等著：『貪腐、黑金』，這次仍然是2018討厭民進黨的延續，下一次，就是下架民進黨的完成了」。