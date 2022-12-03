生物沒學好，婚姻不會好！一名女網友生下血型O型孩子，但丈夫說他的父親B型、母親AB型、姐姐O型、哥哥A型，堅持自己是「B+B」，生下的孩子只能是B型，質疑女網友外遇，女網友則說丈夫分明是「B+O」，當然有可能生下O型孩子，文章引發討論，但多數網友還發現另一處不對勁，就是丈夫姐姐竟是O型。

該名女網友在臉書「靠北婚姻2.0」發文，她的丈夫說公公血型B型，婆婆AB型，大姑O型，大伯是A型，而她自己生下的孩子是O型，丈夫質疑是她偷吃或是醫院驗錯血型，她回應根據公婆的血型，大姑不可能是Q型，要丈夫去問公公是不是偷吃，丈夫則瞬間暴氣。

該女網友說，根據大伯A型，就能證明公公是「B+O」血型，因此丈夫一定也是「B+O」，但丈夫堅持他是「B+B」，生出的孩子一定是B型，該女網友嗆「堂堂大學生不會連這個都不懂吧！他說要做親子鑑定，我就說去做啊，做出來後我也叫你父母重新驗一下血型或親子關係」；她強調絕無外遇，當天醫院只有她生產。

其他網友留言「孩子跟自己姓啦，支持做親子鑑定，打爆他的臉，這智商和情商不能再低了辣」、「國中就有教了，估狗大神也可以查啊！這智商真是大學畢業！？堪憂」、「知識太低又污辱性極強..有夠不尊重人的」、「比較怪是他大姐O型吧」、「想知道他姊的身世」、「大姐O型怪怪的」。