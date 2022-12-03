新竹街口攻城獅「獅黑召集令」主題日首戰，吸引4748位獅紫軍進場獅吼。3日對戰福爾摩沙台新夢想家，雙方外線命中率皆偏低，激戰至末節讀秒階段，攻城獅靠著堅強團隊防守，且在伊波卡拿下關鍵兩分後鎖定勝局，終場82比77拿下4連勝，4日下午5點續於主場迎戰桃園璞園領航猿。

攻城獅總教練林冠綸談到本場比賽致勝關鍵，點出兩大重點：本土球員表現、堅強的團隊防守。他認為，今天特壞與阿提諾為球隊創造非常多空檔，而且本土球員也漸入佳境，展現應有的進攻企圖心！

攻城獅本場比賽更讓夢想家有3節得分低於20分，林冠綸總教練表示，「今天我們採用很多變化防守，全隊都執行的很確實，本土與洋將各司其職，成功執行球隊策略。」

阿提諾攻下18分、16籃板與5助攻，也用多次激情獅吼鼓舞全場獅紫軍，成功守護攻城獅禁區，阿提諾表示：「這些激情的肢體動作是為了鼓勵我自己與隊友，我真的很愛打籃球，所以我很珍惜每一分每一秒，為全場創造更多正能量。」

蕭順議再度用積極表現幫助球隊，拿下12分、6籃板與3抄截，也在賽前獲頒由瑞士鐘錶品牌ORIS贊助的Pound The Rock 獎項，成為攻城獅隊內11月份最佳球員。

球團本季首創獅黑召集令主題周，除了獅黑獅迷到場觀賽外，「乃哥」徐乃麟也蒞臨攻城獅主場，以「曾經被網路輿論抨擊」的身份，力挺所有運動員用正能量面對網路言論。今日官方商品部依舊創造破60萬的營業額，獅黑召集令系列商品轉念方巾、必勝御守大受好評，且今日由球員實著出賽的狂獅款球衣也銷售破百件。