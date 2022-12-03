「原子少年」金星專屬團綜《金星號飛船》明天首播，女團PINK FUN擔任嘉賓不顧形象扮喪屍。（八大提供）

「原子少年」專屬的綜藝節目《金星號飛船》將於明（4日）晚間6點在八大綜合台首播。節目首集邀請初戀系女團PINK FUN擔任來賓，與金星一起玩遊戲，想不到才剛開錄，《金星號飛船》就面臨停播危機，蔡朕甚至祭出「封殺令」無奈表示：「以後我們節目不要找PINK FUN來了，今天不只太多突發狀況，雙眼皮貼也跑出來了。」

《金星號飛船》由《原子少年》選秀節目脫穎而出的金星成員蔡朕、孟維、藍弟、巴比、Nelson、學文、明德、善鈞等人主持，內容結合訪談、遊戲與歌唱舞蹈，為了讓觀眾看到偶像私下最真實的一面，節目首推「誠實豆沙包」單元，遊戲過程說謊的人就必須吃掉豆沙包，並強制說出實話。

學文首先爆料金星裡最愛遲到的成員是巴比，「有一天要排練卻一整天找不到人，電話打不通、訊息不回，最後是舞蹈老師說『如果你再不來的話，以後你就沒辦法上台！』他起床嚇死，後面就都準時到了。」而來賓PINK FUN也分別抖出成員中誰素顏差最多，以及爆料誰衛生習慣不好，沒料到金星孟維卻突然插話：「跟我們家蔡朕一樣。」立刻讓蔡朕忍不住走心，臭臉模樣令眾人捏把冷汗。

PINK FUN在節目中也不計形象，先是學喪屍玩蘿蔔蹲、又學蟾蜍趴在地上晃動，被虧「大崩壞」，孟維對著鏡頭大笑：「她們在做那些動作的時候，就會看到經紀人一直在鏡頭外比叉叉。」蔡朕接著加碼爆料珮含詭異怪癖，他說：「珮含有一個熊貓玩偶看起來很髒，但只要珮含躺著，就會把熊貓放在脖子下吸，還說『很香不能洗它』。」看到大家不可置信的模樣，珮含急忙解釋：「那隻熊貓就是小被被的概念。」眼看眾人失控，蔡朕笑說：「節目就是要這麼刺激才有人看。」