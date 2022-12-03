黃敏惠一上台就哽咽、流淚，說自己深受感動。（呂妍庭攝）

黃敏惠大進場時，不少民眾聲嘶力竭為黃敏惠加油，短短50公尺路程，黃敏惠走了快10分鐘。（呂妍庭攝）

黃敏惠上台時不忘先給王鴻薇擁抱，為她加油打氣。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市長黃敏惠今晚在九華山地藏庵舉辦「感謝有您‧幸福＋1」晚會，上千支持者到場力挺，黃敏惠大進場時，不少民眾聲嘶力竭為黃敏惠加油，短短50公尺路程，黃敏惠走了快10分鐘，面對支持者的熱情，黃敏惠一上台就哽咽、流淚，向支持者心戰喊話「我們一定會贏」，呼籲大家一定要出來投票。

黃敏惠今晚的造勢晚會，立委鄭麗文、台北市議員王鴻薇、演員鳥來嬤等人輪番上台推薦，黃敏惠上台時不忘先給王鴻薇擁抱，為她加油打氣，並呼籲大家要給王鴻薇勇氣。

黃敏惠除細數多項政績，也說4年前她會站出來，是因為當時看到經濟跌到谷底，很多人握著她的手，跟她說嘉義市必須要進步，大家才會有好工作，感謝4年前艱困時，鄉親大家團結，用一張張選票讓她贏得選戰，這也是責任的開始，4年來她背負鄉親期待，如今嘉義市「4年前吊車尾，現在變成火車頭」。

黃敏惠也回憶，在疫情期間，缺疫苗、口罩、快篩，她跟團隊說，所有的政策只有3個字「安民心」，解封後，熱鬧滾滾的嘉義市回來了，還能不舉債，普發消費現金2000元，強調現在是關鍵時刻，嘉義市民是有智慧的，嘉義市是民主聖地，是彩色的，大家不分藍綠，要共同找出最出色的選擇。

黃敏惠向支持者喊話，大家要看平時表現，不要看選舉時的表演，呼籲嘉義人支持嘉義人，在地人挺在地人，雖然對手是全黨打一人，但她日前到廟宇參拜時，師傅開釋要她不要擔心，還說會全國挺一人，重申她與支持者的信仰就是正派善良，雖然是艱困選戰，只要大家同心協力，一定會度過難關，共寫歷史。

黃敏惠也誠懇拜託支持者，12月18日不出來投票 就是把選擇權給別人，請大家集中選票，支持讓嘉義市進步的人，喊出嘉義的未來 我們一起來顧。