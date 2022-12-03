民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農（中）3日承諾乾淨選舉、正面選舉，他透露不掛廣告招牌、不插旗子的背後原因，這次選舉將只用A3海報，這很環保且降低參選門檻。吳怡農說，希望可以打一場耳目一新的選戰，而不是持續攻擊抹黑。（張鎧乙攝）

北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農遭藍營猛攻與黑道關係匪淺，晚間在臉書PO文呼籲黨中央出面解決。（ 陳薏云攝）

北市立委補選民進黨籍參選人吳怡農自被徵召參選後，即被藍營猛攻2020競選立委時，與中常委黃承國過從甚密，當上黨部主委後成為「黑道傀儡」等，吳怡農雖出面解釋仍不敵炮火，晚間在臉書沈痛呼籲黨中央，對黃承國中常委的指控，演變成對整個民進黨的不信任，期待黨的領導階層出面和社會溝通、解釋。

吳怡農雖多次解釋自己擔任黨部主委時，處理了「趙介佑事件」，也整頓黨部，讓許多不符資格者退出，不過還是被藍營猛攻其與黃承國、趙介佑家族的關係，因此吳怡農晚間在臉書寫下，目前為社會所指控的民進黨內黑道問題，其實是一個政治性問題，而不是法律問題。民進黨過去用法律原則來面對它、處理它，難免引起的社會的批評。

吳表示，法律的原則是，沒有證據就不能定人家的罪、不能譴責人家。對黃承國中常委的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明違法，就不能剝奪其參政的權利。

吳怡農認為，在政治上不能用法律的原則去處理，所以要向黨中央呼籲，黃承國身為黨的中常委，是黨的領導人之一。因為政治涉及國家的權力，社會對於可以接近國家權力、甚至使用權力的政治人物，有較高的要求與期待，這是超越法律定義的問題。

因此吳怡農呼籲，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任，黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。自己更期待黨的領導階層出面和社會溝通，也向大眾解釋並提出未來處理類似問題的原則。