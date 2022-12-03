大陸第一財經報導，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。在中華醫學會3日2022年醫學病毒學大會上，大陸國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院教授張文宏表示，通過疫苗接種、藥物的治療，大陸已進入到對病毒馴化、控制的階段了。走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水準。

在會上，張文宏從臨床視角講述了新冠病毒的傳播模式。他表示，在2020年三四月分時，他所在的團隊就認為該病毒並不會在當年6月分消失，原因是病毒擴張非常快，從收治的病人中發現，病毒在每個人身上會突變，而這種突變又進一步導致病毒持續進化。

張文宏表示，新冠病毒從原始毒株開始突變後，之後又進化到Alpha、Beta、Delta，每一波進化速度非常快，而且後者迅速取代前者，然而，啟動疫苗接種後，對患者體內進行監控後發現，病毒變異有所收斂，目前病毒的變異局限在Omicron家族中，這說明接種疫苗或者在重複感染後，體內的免疫壓力對病毒的突變造成了很大約束。

「病毒的突變是隨機的，但體內的免疫力和重複感染會制約這種突變。病毒為了突破人體免疫帶來的壓力，會朝著傳播速度越來越快的方向突變，這樣才可以把基因傳遞出去，從而實現傳播，但生物的進化是有局限的，Omicron的傳播指數最高也在16~18這個水準，未來很難再超越這個水準。」張文宏在會上強調接種新冠疫苗的重要性，尤其是脆弱人群的接種，這是關係到未來能否走出疫情的關鍵。

他表示，今年上半年上海疫情數據提示疫苗對於老年人的保護作用顯著。在住院的Omicron感染者中，高齡、慢性腎臟病以及心臟疾病是導致病毒核酸轉陰時間延長的高危因素，接種疫苗的患者核酸轉陰時間縮短；相比孤立性高血壓、心臟疾病、代謝性疾病等，慢性腎臟病、長期臥床以及腫瘤是導致住院患者重症化的「更脆弱」因素，而接種疫苗則具有保護效果。

值得注意的是，目前也有些民眾在接種新冠疫苗後依舊會出現感染的情況。

對於如何提高疫苗效力，張文宏建議在接種第三針加強針時，選擇異源接種。另外，他也呼籲未來開展第四針疫苗接種。

在新冠藥物臨床治療中，張文宏也建議在病毒早期階段開始用藥。「國際上的真實世界現在告訴我們，在中早期階段，如果及時用藥，可以將病人的重症率發生率降低90％左右。」

「在疾控領域，有句話，就是要跟病毒賽跑，要追著病毒走，這是人類消除病毒與病毒傳播進行的一場競爭。但是，今天我可以告訴大家，通過疫苗接種、藥物的治療，我們已進入到對病毒馴化、控制的階段了。未來對於病毒流行的控制，可能並不是一個核酸的清零，而是將一個有症狀或者重症的疾病降到非常低的水準。我相信人類未來是可以做到對新冠病毒的馴化、控制的。」張文宏說。