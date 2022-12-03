日本一直以來都是最受台灣人喜愛的旅遊地點，日人對台灣也始終抱持良好印象，但有日本人表示，到台灣餐廳用餐喝水時，才剛入口就吐了出來，直呼「好噁心」，讓現場看傻。對此嫁來台灣8年的日本太太解釋，是文化差異導致。

日本太太Sumi在綜藝節目《小明星大跟班》分享自己嫁來台灣8年後最訝異的事情，Sumi說，台灣女生似乎很喜歡喝常溫水，但在日本，餐廳提供的水都會加冰塊，水非常冰的那種，與台灣差很大。

來台8年的日本太太Sumi表示，日本餐廳都提供冰開水，因此許多人來台餐廳喝到常溫水不習慣。(圖／小明星大跟班YouTube)

Sumi舉實例，表示之前全家人從日本飛來台灣探望自己，全家到餐廳用餐，沒想到弟弟喝了一口餐廳提供的水，立刻吐了出來，不斷說「這個好噁心，溫溫的，我吞不下去」，之後索性直接點了冰涼的啤酒來喝。

命理師詹惟中也說，自己以前帶團時，只會跟團客說冰水、熱水，以及兩者加在一起的日文，因為日文是沒有溫水這個單字的。主持人吳宗憲補充，亞洲不僅日本，新加坡、馬來西亞也都一樣，吃飯一定要有一杯冰水；史丹利則說，日本餐廳會提供冰水，是表達盛情款待之意，因為從前冰塊並不好做。