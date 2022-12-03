第16屆台灣大哥大基金會myfone行動創作獎，以「聚，離Right Distance」為主題，3日舉行頒獎典禮。台灣大總經理林之晨親自頒發「行動影片組」百萬首獎，由蕭逸凡《觀景窗裡》獲得，透過鏡頭，以女兒視角呈現與父親生前相處的點滴，短短3分鐘巧妙刻畫父女間親近又疏離的關係，大獲評審盛讚。

新設「極短片」類首獎，全長才26秒的定格動畫作品《巨梨》，用一顆壓住螞蟻的巨大梨子，重新定義「距離」和「聚離」的意涵，詮釋主題功力令人驚艷，獲獎金15萬元。「訊息文學組」首獎「一線，希望。」6個字元在疫情期間引發共鳴，獲得7萬元。

myfone行創獎鼓勵台灣圖文影音優質人才積極創作，2022年徵件數不受疫情影響，創作能量爆發，投稿件數高達近4.2萬，更有來自馬來西亞、緬甸、香港等外籍好手獲獎，最年輕得獎者僅11歲，創下歷年紀錄。

頒獎典禮的彩蛋，則是myfone行創獎第13、15屆得主胡智強與第4屆得主吳易緯，今年分別以《一家子兒咕咕叫》和《我吃了那男孩一整年的早餐》獲頒第59屆金馬獎「最佳新演員獎」、「最佳原創電影歌曲獎」，以「學長」身份分享創作心得。

胡智強雖無法親自到場，仍透過影片勉勵創作者透過表演抒發生命經歷，做自己喜歡的事，讓創作的酸甜苦辣成為養分。吳易緯現身分享12年前跟大家一樣坐在台下，如今站在會場，彷彿和過去的自己穿越時空對話，相當感動，也鼓勵參賽者即便沒有得獎，但透過行創獎平台欣賞優秀作品，精進創作能量。

台灣大總經理林之晨出席頒獎典禮時表示，因為防疫使人們拉開物理距離，但原創者透過豐沛創作能量，運用各種形式，拉近彼此心距離，讓今年myfone行創獎主題「聚，離Right Distance」充滿更多的想像空間。

本屆行創獎歷經180天海選，及殿堂級評審評核，最終由107件作品脫穎而出，展現能所不能的創意。創作者將切題又創新的想法融入影像、音樂和圖文，探索時間與空間的距離是否真能定義人們心中的「相聚」或「離別」。

myfone行創獎激發全民創作，過去16年累積逾46萬件投稿數，更是創作者與金馬獎間的Right Distance，像胡智強、吳易緯都在myfone行創獎與金馬獎發光發熱。林之晨打趣說，myfone行創獎頒獎典禮地點-台北文創大樓，到金馬獎頒獎典禮-國父紀念館只有短短10分鐘的距離，絕對是所有創作者的「Right Distance」，台灣大未來將持續透過各種平台及「勇敢追夢」計畫，扶植台灣原創人才，站上國內外舞台發光發熱。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，今年myfone行創獎包括極短影音、短文學、結合科技的文學創作蔚為趨勢，作品反映時事、貼近生活，許多創作者將疫情、心情巧妙結合「聚，離Right Distance」，展現人文關懷，參賽作品還有結合VR等科技影片和動畫，豐富多元，今年獲獎者最小僅11歲，三位小男生在社團老師指導下的動畫作品《想念》，從童趣視角詮釋聚離，創下歷年myfone行創獎最年輕得主紀錄，獲得極短片佳作，更有來自馬來西亞、緬甸、香港等外籍好手獲獎。得獎作品將在台灣大MyVideo、MyMusic、MyBook，以及M+等影音平台、社群軟體上架，歡迎用戶踴躍下載欣賞。

擔任本屆評審長的黃子佼分享勝出條件有三項要點，就是創意、匠氣、技術，鼓勵創作者持續努力，黃子佼更稱台灣大哥大是「佛心企業」，每年舉辦「myfone行動創作獎」，總獎金高達400萬元，卻沒有要求參賽者申辦台灣大哥大門號，逗得全場大笑。

今年myfone行創獎行動影片組共有310件作品投稿，獲獎作品僅13件，競爭相當激烈。行動影片組百萬首獎由蕭逸凡拍攝《觀景窗裡》脫穎而出，更同時獲得最佳攝影獎，以相機拍照呈現與父親相處點滴，紀錄父親入獄、生病到過世的人生旅程。蕭逸凡上台領獎致詞時數度哽咽，希望將獎項獻給父親，如《觀景窗裡》中的一句話「我的觀景窗裡 永遠留著你的位置」，令人動容。評審瞿友寧導演表示，此片完美詮釋主題「聚，離Right Distance」，聚、離有時不在於時間、空間，而是心與心之間情感付出多寡，影片發人省思。楊力州導演認為，創作者以影像彌補與父親相處的缺憾，作品是獻給父親最好的告別式。

「行動影片組」二獎、最佳編劇獎與最佳演員獎的作品《暈船仔》，共獲得42萬元。描述女主角糾男同學以暴力介入女友的感情糾紛，卻發現自己的情關、愛上女友才是一切癥結。評審王小棣導演認為此片拍出年輕一代的幽默感與性別關係轉變，兩位女主角陳妤蓁和葉采恩表現精彩，共享最佳演員獎。「行動影片組」三獎《回家作業》呈現疫情期間第一線醫護的辛苦生活，緊扣主題也向防疫人員致敬，獲得20萬元。

看準抖音與IG短影音正夯，「行動影片組」新設「極短片」類，徵求60秒內影片，並增加「永續特別獎」，鼓勵創作者為永續發聲。首獎為姚登元創作的《巨梨》，大展創意KUSO主題，描述螞蟻被壓在梨子下，同伴想營救卻受梨子的香甜誘惑而放棄，反過來感謝同伴的壯烈犧牲，換來一群同伴相聚啃梨大快朵頤，僅26秒就讓劇情翻轉，獲15萬元獎金。

二獎《死社畜》刻劃疫情下公司採取遠距辦公，上班族工作更加沒日沒夜也沒完沒了。極短片類佳作《想念》由11歲徐笙瑋、陳恩迦及12歲藍紹齊創作的定格動畫短片，創下行創獎史上年紀最小獲獎者紀錄。徐笙瑋表示班上之前有同學確診，在防疫旅館隔離，想念家人和朋友，更害怕會不會上天堂，所以決定用「想念」當題材，在老師陳建廷指導下，花了3個星期拍攝製作，獲得行創獎佳作很開心、很有成就感，之後會繼續創作。「永續特別獎」作品《有罪推論》，描述撿垃圾的人卻被誤認亂丟垃圾而挨罵，劇情諷刺也有反轉因此獲獎。今年許多獲獎作品扣緊時事，其中「訊息文學組」時事類首獎由作品「一線，希望。」獲得，作者周潤富喜歡創作，曾參加myfone行創獎超過10年，身為一線醫護人員，周潤富看到同事、家人在疫情期間快篩時對「一條線」結果的期盼，衷心希望身邊的人平安健康。生活類首獎為陳美樺創作的「寂寞的夜裡，你句點了我，卻把逗點留在另一個對話框。」評審認為用浪漫、類新詩的方式，為寂寞話題下精準註解，對話框符合通訊軟體時代的共鳴。

「成語詩詞創新應用特別獎」時事類由「你我相逢在匿名的網上，你帶你的，我帶我的，風向。」及「香港的規矩就是中規中矩」獲獎。評審認為「風向」這則改編自徐志摩的詩，符合現代人在網上帶風向引發討論的情況，及今年地方選舉的時事情境；「中規中矩」運用雙關道出香港現狀。生活類則由「獨坐輪椅裡，談錢付長照。」及「前不見經費，後不見新生。見私校之空空，獨愴然而退場。」改寫古詩詞，貼切長照與私校退場的時事議題。

「訊息文學組」另一類「故事接龍」由緬甸籍作家余繁創作的《無間刑》獲獎，以佛家無間地獄為靈感，描述主角為了個人利益，犧牲他人之後，承受的虛擬實境懲罰，令評審印象深刻，獲頒10萬元獎金。

「原創歌曲組」繼2020年後，第二度首獎從缺，二獎為陶怡君創作的《Missing’U》，獲頒獎金10萬元，評審團認為此曲介於嘻哈與流行間的風格，旋律、詞曲協調，各方面都在平均水準之上，若歌詞有突破性會更好。三獎則由《夢》、《因為妳》兩首歌曲共同獲獎，

今年原創歌曲組首獎雖然從缺，但典禮現場PK的「最佳演唱人」競賽依舊精采，TY演唱《因為你》表達真摯情感；王彙筑演唱《Mama Says》帶動氣氛，全場跟著輕快旋律拍手打節奏；解偉苓的《抹閣再毋咁》以台語傳達感動氛圍，台下聽眾更點亮手機燈海隨之擺動；陳硬客《趨光性》則將氣氛推到最高點，嘶吼唱腔令台下聽眾的身體不由自主搖擺。經評審討論，最終由解偉苓《抹閣再毋咁》獲最佳演唱人獎項頒發給，評審剃刀蔣認為解偉苓在該曲風呈現很滿的情緒，給予高度肯定。

圖文創作組原創貼圖類首獎由張瑋庭創作的《美味關係》獲獎，瑋庭選擇台灣美食搭配創意的對話以成熟的繪技受評審讚賞，同時參與情緒圖文獲得三獎。情緒圖文類則由趙婉芝創作的《同學你哪位？》以疫情期間因線上上課，與同學聚少離多，且都戴口罩，在畢業紀念冊上已認不得彼此而鬧笑話。評審稱讚是經歷過疫情時代才會懂得梗，樸實的畫風會讓人想笑，用口罩來表達人與人之間的疏離。