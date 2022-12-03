通膨數據降溫，市場預期聯準會（Fed）12月放緩升息步調，然11月非農就業數據超乎預期，經濟學家憂Fed可能重談12月升息幅度。美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）警告，Fed可能必須將利率調升至比預期還高，以壓制居高不下的通膨，並示警美國經濟出現雪崩式下滑的可能。

外媒報導，桑默斯在節目上說，距離Fed的通膨目標還有很長的路要走。談到Fed決策者，他說，「我懷疑他們必須比市場預期，或他們自己所說的做更大幅的升息」。

當前利率落在3.75%至4%之間，經濟學家預計Fed將於12月升息2碼，而交易員則估明年5月利率將達到5%左右。桑默斯表示，「6是我們可以模擬的情境，這告訴我，5並非一個最好的預測」。

桑默斯這一番話是在美國公布超乎預期的11月非農就業數據之後，他說，這表明經濟仍存有巨大的價格壓力，「我的感覺是，通膨會比人們預期的還要更久」。

雖然多項指標顯示，Fed收緊政策至今所帶來的影響有限，但桑默斯仍警告，變化總是來的措手不及。他解釋，所有機制都在發生作用，消費者會在某個時刻花光存款，「當房市開始價跌時，會有大量賣家拋售房產，某個時間點就會看到信貸枯竭，進而衍生還款危機」。

桑默斯續指，一旦陷入負面局面，可能就會在某個時刻面臨雪崩。他說，「我不知道什麼時候會發生，可一旦爆發會十分強勁」。