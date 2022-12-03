昨天首戰19分、20籃板，但10罰只中5，台灣藝大外籍生阿拉薩3日把個人檔次再拉高，先發31分鐘12投中8，攻下22分且抓平生涯最高的22籃板，首度「雙廿」，最重要是他7罰中6，搭配3隊友得分也上雙，台藝85比65擊敗台灣體大，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季2連勝。

台藝教練「小葛」葛記豪表示，阿拉薩的罩門罰球小有改善，且健康百分百，台藝本季瞄準預賽15戰要拿9或10勝，先晉八強再尋求更上層樓。小葛表示，「相較昨天贏高師大，今天2連勝關鍵在防守，但團隊罰球仍沒改善太多，阿拉薩7罰中6，其他隊友合計23罰只中10，全隊30罰中16，還是不及格。」

葛記豪表示，昨天回去後，阿拉薩拚命練罰球，此役收效，特別是阿拉薩是一名自我要求很高的外籍生，超認真的。小葛說：「整個暑假盃賽，平均罰球命中率約8成，但現在莫名下滑，尤其阿拉薩酷愛籃球，一整天約有7、8個鐘頭待在球場，大抵每天練投數超過500球，記得有一次體育館因得暫時關閉，阿拉薩沒其他地方可去，心情超差，難過到不知做什麼才好。」

阿拉薩說；「如同教練所說，我真的超愛籃球，球場一待幾個小時，已是例行公事，不打球投籃，很不習慣，好像少了點什麼。」至於罰球，昨天10罰一半不中，回去練罰，今天調整出手節奏，得以才僅1球沒中，他自認還算滿意。

罰球確實是阿拉薩的罩門，上季初來乍到，預賽14場全勤，但八強複賽首戰國體手傷，複賽第2場起全數免戰，整季15戰共100罰，只中50球，罰中率5成，不甚理想，單場唯一全中是預賽對義守的3罰3中，對僑光科大則是6罰中5、對輔大2罰中1，都僅1球失手，今天7罰中6，也很OK。