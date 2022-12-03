丟失蘋果大單的大陸蘋概股歌爾股份2日公告，公司預計2022年淨利潤人民幣（下同）17.1億元～21.37億元，較2021年同期下降50％～60％。

歌爾股份2日公告，受境外某大客戶暫停生產其一款智慧聲學整機產品的事項影響，公司直接損失和資產減值損失約20億～24億元，對2022年度經營業績產生明顯影響。

歌爾股份表示，在11月9日時披露關於收到境外某大客戶的通知暫停生產其一款智慧聲學整機產品的事項。基於目前進展情況，該款產品預計在2022年度內無法恢復正常生產發貨。受此影響，公司本年度營業收入減少不超過33億元，與之相關的直接損失約9億元。

歌爾股份表示，目前與客戶就該款產品在後續恢復生產等事項仍在溝通，存在不確定性，歌爾股份稱，上述減值損失預計約11～15億元。

澎湃新聞指出，歌爾股份此前丟掉的訂單為蘋果耳機AirPods Pro。