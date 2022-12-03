九合一選舉結束，民進黨籍桃園市長鄭文燦台大碩士論文與立委蔡適應台北大學博士論文，接連遭認定抄襲。國民黨立委洪孟楷點名，選舉前兩個禮拜去5趟基隆的蔡英文總統，現在出事、選舉完就神隱，難道以為不說話就沒事？自欺欺人。

洪孟楷表示，當初台大、中華大學都已認定前新竹市長林智堅碩士論文抄襲，但身為台大校友的蔡英文總統不只不正面反省，反持續要民進黨全黨力挺，連最基本的是非價值都錯亂，把人民當成笨蛋，

洪孟楷說，如今鄭文燦、蔡適應論文再連兩爆，代表民進黨過去稱林智堅沒抄襲也騙人，但事發後蔡英文總統卻選擇持續神隱，到底還要自欺欺人多久？難道國人連句最基本的道歉也得不到？

洪孟楷認為，政黨可以輸，但民進黨連是非價值都跟著埋葬，要人民怎麼相信？到目前為止，還沒有蔡英文以總統的身分向全國人民誠摯道歉；選前拉著蔡適應的手喊凍蒜、掛保證，現在出了事，就想撇的一乾二淨？

洪孟楷批評，不敢正面面對，就是不懂反省，就是自欺欺人；自己腦海裏幻想欺騙大眾不會有事，這樣的虛偽戲碼還要演多久；民進黨攝論文抄襲者再不坦然面對責任，呼籲選民再下一次選舉再用更大的力道來讓民進黨覺悟。