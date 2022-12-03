九合一選舉結束，民進黨籍桃園市長鄭文燦與立委蔡適應的台大碩士論文與台北大學博士論文接連再遭認定抄襲。對此，資深媒體人彭文正今（3）日就在臉書上直呼「世界怎麼跟得上民主進步黨？」酸爆兩人。

桃園市長鄭文燦的台大碩士論文遭人檢舉抄襲，台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。對此，鄭文燦除於昨天發聲明表示歉意之外，今（3）日出面回應，自己大學、研究所都讀台大，報考台大國發所在職專班是為拓展個人視野，沒有抄襲的意圖，更強調論文是自己寫的而非代寫，但自己坦然面對審議結果，再次向大眾致歉。

而蔡適應今日稍早也表示，已獲悉博士學位遭撤銷一事，蔡適應強調，他本人尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意。惟為維護自身權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。蔡適應指出，當年他報考台北大學都市計劃研究所的初衷，乃是在擔任市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。在博士班研習過程中確實學習到許多都市發展與城鄉規畫的專業知識，並運用到後續公共服務過程中，為此他深深感謝母校老師的栽培與指導。

而專門追查論文真假的資深媒體人彭文正教授也在臉書用一句話酸爆民進黨表示，「世界怎麼跟得上民主進步黨？」許多網友看完後紛紛留言「這不只血流成河了，都血流成海了」、「一丘之貉」、「很丟臉，真的還能成為民意代表嗎？」、「上行下效」、「民進黨一窩子論文抄襲者，虛假的文憑真的有這麼重要嗎？」