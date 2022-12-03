品冠3日在北流開唱，吸引大批歌迷到場支持。（季志翔攝）

品冠3日在北流舉辦「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場，邀來李宗盛、周華健擔任嘉賓，3人首度對唱24年前的經典歌〈最近比較煩〉，默契十足。品冠將李宗盛、周華健視為恩師偶像，一見到2人上台，激動單膝下跪示意，更幽默模仿李宗盛與周華健的招牌唱腔，被李宗盛笑虧：「你太誇張了。」

品冠憶起當年與李宗盛、周華健私下時常亂哼旋律、押韻填詞等，更有許多隱藏的歪版歌曲，李宗盛笑說：「不適合在今天唱。」品冠突然提到〈最近比較煩〉經典歌詞，「我夢見和飯島愛一起晚餐，夢中的餐廳燈光太昏暗，我遍尋不著那藍色的小藥丸（威而鋼）」，讓64歲李宗盛不改幽默個性自嘲：「那時候吃1顆。」品冠接著追問李宗盛現在吃幾顆？李宗盛害羞說：「這個就不說。」

3人話鋒一轉，品冠更吐槽2人說，飯島愛現在的年輕人可能不太認識，現在比較當紅的AV女優是三上悠亞，李宗盛笑喊：「現場年輕人給我上上課吧，回去我看一下。」

昨一開場，品冠身穿帥氣紫色外套飆唱〈不如我們今天見〉、〈幸福指南〉、〈哄我入睡〉等熱門歌曲，開心跟粉絲打招呼，「台北晚安，我們終於見面了，這個演唱會從原來的夏天延到了今天，已經是冬天了」，並提到，距離上次在台北開唱已是7年前，打趣說，「這7年你們有想我嗎？還是有7年之癢去想別人了？」他接著笑說：「我也癢了，特別想念你們，終於見面，非常期待跟忐忑。」

他在演唱會中場，換上白色新郎西裝，深情演唱〈未拆的禮物〉、〈執子之手〉等多首情歌，當唱完〈疼你的責任〉後，他深情告白坐在觀眾席的老婆，浪漫告白：「因為有你，讓我的心從此完整，謝謝老婆，結婚十周年快樂。」閃瞎眾人。