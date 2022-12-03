在波蘭終於讓步，讓歐盟得以將俄油上限訂在每桶60美元後，七大工業國（G7）與澳洲2日表示也將跟進。不過分析師指出，由於俄油目前賣給中國與印度的交易價位已接近該上限，因此對俄傷害不大。

靜待石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）4日的開會結果，加上歐盟將從5日起禁運俄油，國際油價2日收跌1.5％，其中布蘭特期油收在每桶85.57美元、美國西德州期油以79.98美元報收。

根據消息人士透露，OPEC+這次會議應該維持當前產能政策不變，但鑒於對經濟成長與石油需求的擔憂，依然不排除進一步減產可能性。

G7及澳洲發布聲明指出，俄油價格上限將在5日或很快生效。這些國家表示，任何價格調整將「不溯及既往」，意味它們允許在價格更動前完成合規交易。

聲明並提到，「支持價格上限的聯盟並考慮採取進一步行動，以確保價格上限的有效性。」這意味該上限將隨時間調整，以因應市場的發展情勢。

訂定俄油價格上限是G7提出的想法，旨在降低俄國靠賣油收入來為侵烏戰爭挹注資金，另外避免歐盟在周一(5日)開始禁運俄油後，可能引發全球油價飆升。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示設定上限將能大幅減少俄國石油收入，她推文說「這將協助我們穩定全球能源價格，並讓全球新興經濟體受惠」。

G7的價格上限將讓非歐盟國家可以持續進口俄國石油，但油品價格必須低於60美元，才能獲得歐美船運、保險與再保險公司等提供服務。

不過分析師對於此舉效力多持質疑態度。WTRG Economics經濟學家威廉斯（James Williams）表示，60美元上限與俄國銷往中國與印度的油價相當接近。

另外Raymond James分析師麥柯諾夫（Pavel Molchanov）補充，當前俄油交易價格較布蘭特原油折價每桶24美元。這凸顯在戰爭期間，俄國已透過降低油價來吸引買主。