耳屎太多真的會影響聽力！一名女網友表示，日前突然覺得耳朵疼痛，還有些聽不清楚的情況，就醫後被告知，是大量耳屎壓迫神經所致，而醫生在清除耳屎的同時還不斷向原PO開玩笑，直呼：「我好像在挖礦」，讓她頻頻憋笑，最後更崩潰地央求醫生：「別說了」。

一名女網友在論壇《Dcard》發文表示，近期覺得左耳像是被不明物體包覆一般，又痛又發炎，更可怕的是，聽力似乎也受到影響，於是她便在網路上搜尋「耳朵進水」、「中耳炎」等關鍵字，還邊歪頭邊單腳跳，試圖讓耳中的水流出，但情況仍沒有改善，只好求助醫生。

讓人意外的是，醫生一看就說：「你這個是耳屎太多，壓迫到耳朵！」讓原PO聽了既驚訝又羞愧。接著，醫生熟練地拿起鑷子清除耳屎，原PO表示，清除的過程有點痛，且有異物從耳朵被拉扯出來的感覺，但她仍顧作鎮定地和醫生持續聊天。

「哇！這麼大顆啊？」原PO看到挖出來的耳屎忍不住驚嘆，但醫生卻表示，這只不過是1/4到1/5的大小，繼續把鑷子伸入耳朵，還說：「我好像在挖礦」，讓原PO差點當場笑出來，後來在醫生的努力下，終於清除所有耳屎，醫生更逗趣地說：「有了，這個孔露出來，就像陽光照進去山洞一樣」，而原PO則持續憋笑，央求醫生別再說了。

女網友和大家分享巨大耳屎的照片，意外在網路上掀起熱烈討論。（圖／Dcard網友授權使用）

貼文曝光後，吸引網友熱烈討論，「這個真的有點巨，不過醫生也是很好笑」、「看妳這樣我也想去讓醫生挖一挖欸」、「我也有經驗挖完才發現原來這個世界這麼吵，連風聲都很大聲」、「小時候吵架都會罵人家耳包是不是因為耳屎太多，沒有想到原來是真的」、「我之前是突然耳鳴，去看醫生說：妹妹，你耳屎好多，我用吸的吸不出來我開藥水回去給你點…」。

▍本圖文經原PO授權，轉自論壇《Dcard》。