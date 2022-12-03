徐若瑄（Vivian）日前宣布和南原清隆（化名南南見狂也）、天野博之（化名天山）組成「黑色餅乾」暌違20年合體開唱，3日登上日本電視台音樂節目《BestArtist 2022》演出〈時機〉、〈 鬥志〉經典組曲，連換3套黑色、橘色、金色華服，她還大方露出結實馬甲線，十分吸睛。

在節目上，南原分享徐若瑄在後台換衣服時，她笑說：「我們現在不能一起換衣服了喔，我已經嫁人了。」南原則回應，「不要講得好像以前一起換過一樣」，接著又提起當年巡演為了省錢住在汽車旅館的往事。她昨為了神還原當年經典服裝造型，從一早8點開始準備妝髮，光是辮子髮型就花4小時才完成，興奮迎接復活演出。

他們日前在排練時，她一見到另外2位團員，開心熱情相擁，時隔多年再次相見歡，更稱讚對方都變瘦了、外型都沒改變，3人每天賣力練習唱跳3小時，用心準備表演橋段。他們夯曲〈時機〉已在tik tok上累積超過20億次點閱，她感動表示，「黑色餅乾」已經20年沒有一起表演，「看到成員們都很健康真是太好了，也謝謝一直在等待『黑色餅乾』合體的粉絲們。」